Болельщики запросили почти 5 млн билетов на матчи ЧМ-2018
В общей сложности болельщики подали заявки на 5 миллионов билетов, которые позволят посетить матчи, проводимые в рамках ЧМ-2018 по футболу. По словам организаторов, это число является очень большим.
На официальном интернет-сайте ФИФА обнародована информация о том, что точное число запрошенных билетов на матчи составляет 4 905 169, российские болельщики подали заявку на половину от вышеназванного количества. Остальная часть входных флаеров потребовалась фанатам из Германии, Мексики, Аргентины, Польши, Испании, Бразилии, Перу, Голландии, Колумбии, Италии и США.
По словам организаторов, все заявки выполнить практически невозможно, поэтому билеты будут разделены путем проведения случайной жеребьевки. Уведомления о результатах заказчики получат не позже середины марта. Уже с 13 марта стартует следующий период второго этапа продаж. В его рамках билеты будут приобретаться в режиме новой очереди на сайте fifa.com/bilet.
Каждый обладатель билетов на игры, проводимые в рамках ЧМ-2018, должен будет оформить паспорт болельщика. Этот документ предоставит владельцу ряд льгот, также он является обязательным условием для пропуска на стадион.
На официальном интернет-сайте ФИФА обнародована информация о том, что точное число запрошенных билетов на матчи составляет 4 905 169, российские болельщики подали заявку на половину от вышеназванного количества. Остальная часть входных флаеров потребовалась фанатам из Германии, Мексики, Аргентины, Польши, Испании, Бразилии, Перу, Голландии, Колумбии, Италии и США.
По словам организаторов, все заявки выполнить практически невозможно, поэтому билеты будут разделены путем проведения случайной жеребьевки. Уведомления о результатах заказчики получат не позже середины марта. Уже с 13 марта стартует следующий период второго этапа продаж. В его рамках билеты будут приобретаться в режиме новой очереди на сайте fifa.com/bilet.
Каждый обладатель билетов на игры, проводимые в рамках ЧМ-2018, должен будет оформить паспорт болельщика. Этот документ предоставит владельцу ряд льгот, также он является обязательным условием для пропуска на стадион.
Автор: Валерия Орлова