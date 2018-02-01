«Яндекс» закроет сделку с Uber до конца февраля
«Яндекс.Такси» и Uber планируют официально закрыть сделку по объединению к середине февраля месяце. На данный момент стороны готовятся подписывать необходимые документы.
«Яндекс.Такси» и Uber собирались объединиться уже давно. В общий бизнес также войдет сервис UberEATS, и он будет распространяться на Грузию, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Россию. Проект оценен в 3,725 миллиарда долларов.
По условиям сделки, «Яндекс» и Uber инвестируют 225 миллионов и 100 миллионов в новую компанию. Контролировать ее будет «Яндекс» с долей 59,3%, у Uber будет 36,6%, оставшиеся 4 распределят сотрудникам двух предприятий. Главой объединения станет Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекс.Такси». Его сторонники займут в совете директоров семь мест, оставшиеся три – за сотрудниками Uber.
Все водители перейдут на единую техническую платформу и будут также доставлять еду.
«Яндекс.Такси» и Uber собирались объединиться уже давно. В общий бизнес также войдет сервис UberEATS, и он будет распространяться на Грузию, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Россию. Проект оценен в 3,725 миллиарда долларов.
По условиям сделки, «Яндекс» и Uber инвестируют 225 миллионов и 100 миллионов в новую компанию. Контролировать ее будет «Яндекс» с долей 59,3%, у Uber будет 36,6%, оставшиеся 4 распределят сотрудникам двух предприятий. Главой объединения станет Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекс.Такси». Его сторонники займут в совете директоров семь мест, оставшиеся три – за сотрудниками Uber.
Все водители перейдут на единую техническую платформу и будут также доставлять еду.
Автор: Вера Антонова