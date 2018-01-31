Ученые: ДНК появилось на Земле благодаря радиации несмотря на избыток воды
Ученые выдвинули новое предположение о происхождении жизни на Земле. По мнению исследователей Гарвардского университета, ключевую роль в этом процессе отыгрывает радиация, а вот вода могла стать помехой в этом процессе.
Согласно опубликованному докладу ученых, они смогли открыть процесс появления формамида на Земле. Именно в нем могут формироваться молекулы РНК и ДНК. Помочь открыть механизм гарвардским специалистам смогло гамма-излучение естественных мест скопления радиоактивных веществ.
Кроме того, руководитель научной группы Закари Адам рассказал, что в этом случае вода в больших количествах могла не только не помочь в появлении РНК и ДНК, но и даже помешать этому процессу. Потому, согласно выдвинутому предположению, жизнь могла зародиться на периодически высыхающих участках, таких как кромка берега или область вокруг гейзера.
Согласно опубликованному докладу ученых, они смогли открыть процесс появления формамида на Земле. Именно в нем могут формироваться молекулы РНК и ДНК. Помочь открыть механизм гарвардским специалистам смогло гамма-излучение естественных мест скопления радиоактивных веществ.
Кроме того, руководитель научной группы Закари Адам рассказал, что в этом случае вода в больших количествах могла не только не помочь в появлении РНК и ДНК, но и даже помешать этому процессу. Потому, согласно выдвинутому предположению, жизнь могла зародиться на периодически высыхающих участках, таких как кромка берега или область вокруг гейзера.
Автор: Пчелкин Руслан