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В России начались продажи обновленного Cadillac Escalade
В России начались продажи рестайлинговой версии Cadillac Escalade. Изменения коснулись внешнего вида и технической составляющей автомобиля.

В России начались продажи обновленного Cadillac Escalade


Внедорожник Cadillac Escalade обзавелся зеркалом заднего вида, имеющего опцию трансляции потокового видео, и системой автоматической парковки. Также производители поработали и над внешним видом транспортного средства. На рынке модернизированная модель будет продаваться в трёх цветовых вариантов кузова и одном дополнительном оттенке интерьера, кроме этого, внедорожник получил новый дизайн колесных дисков.

Линейка содержит, как стандартную модификацию Cadillac Escalade, так и удлиненную версию, получившую увеличенную колесную базу. Все автомобили оснащены исключительно полным приводом, двигателем, способным генерировать 426 лошадиных сил, который осуществляет работу в паре с 8-ступенчатой трансмиссией.

Свою первую «сотню» внедорожник сможет набрать менее чем за 6,7 секунд. Несмотря на то, что отдача движка увеличилась, расход топлива составил 13,1 литра на 100 километров при смешанном цикле передвижения. Что касается стоимости, то она стартует от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Удлиненная модификация Cadillac Escalade обойдется на 300 тысяч дороже.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 20:53
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