Неизвестные расстреляли посетителя бизнес-центра в центре Москвы
В центре Москвы в бизнес-центре «Святогор» неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщили представители столичного МВД.
По имеющимся данным, стрельба началась около трёх часов дня в среду, 31 января. Двое неизвестных вошли в помещение, находящееся на улице Летниковской, и начали стрелять по одному из посетителей.
Отмечается, что пострадавший 1974 года рождения получил ранения в грудь и голову, медики оперативно госпитализировали его, сейчас мужчина пребывает в реанимационном отделении одной из столичных больниц. Злоумышленники выбросили оружие и скрылись с места инцидента. Полиция занимается установлением их личностей.
На месте стрельбы в бизнес-центре следственная группа обнаружила травматический пистолет, переделанный под боевой. Более подробная информация пока не сообщатся.
По имеющимся данным, стрельба началась около трёх часов дня в среду, 31 января. Двое неизвестных вошли в помещение, находящееся на улице Летниковской, и начали стрелять по одному из посетителей.
Отмечается, что пострадавший 1974 года рождения получил ранения в грудь и голову, медики оперативно госпитализировали его, сейчас мужчина пребывает в реанимационном отделении одной из столичных больниц. Злоумышленники выбросили оружие и скрылись с места инцидента. Полиция занимается установлением их личностей.
На месте стрельбы в бизнес-центре следственная группа обнаружила травматический пистолет, переделанный под боевой. Более подробная информация пока не сообщатся.
Автор: Валерия Орлова