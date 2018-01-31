В британском МИДе кота-мышелова посадили на диету
В МИДе Великобритании кота-мышелова посадили на диету. В последнее время эффективность его работы сильно ухудшилось, пишут западные медиа.
Британские СМИ сообщили, что хвостатого «коллегу» в МИДе больше не подкармливают. Кот Палмерстон хоть и внешне не сильно поправился, но разленился и стал хуже ловить мышей. Во внешнеполитическом ведомстве королевства кот «служит» с 2016 года. В прошлом году его даже ставили в пример Ларри, мышелову из резиденции премьер-министра Великобритании.
Журналисты зафиксировали момент, когда Ларри играл с живым грызуном. К тому времени Палмерстону удалось словить 27 мышей.
Британские СМИ сообщили, что хвостатого «коллегу» в МИДе больше не подкармливают. Кот Палмерстон хоть и внешне не сильно поправился, но разленился и стал хуже ловить мышей. Во внешнеполитическом ведомстве королевства кот «служит» с 2016 года. В прошлом году его даже ставили в пример Ларри, мышелову из резиденции премьер-министра Великобритании.
Журналисты зафиксировали момент, когда Ларри играл с живым грызуном. К тому времени Палмерстону удалось словить 27 мышей.
Автор: Вера Антонова