Ольга Серябкина в роскошном платье устроила фотосессию на берегу океана
Известная певица, солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина обнародовала снимки с фотосессии у океана. Кадры исполнительницы в шикарном платье опубликованы в социальной сети Instagram.
«Если представить, что у фото есть запах, какой должен быть у этого фото? Представьте... И, если среди вас есть парфманьяки, то напишите его ноты», - подписала пост Серябкина.
Свою публикацию певица сопроводила серией фотографией, сделанных в шикарном платье салатового цвета. Наряд является очень лёгким и воздушным, поэтому идеально подходит к атмосфере, в которой проводилась съёмкой.
Кадры получились очень эффектными. За непродолжительное время они собрали огромное количество лайков.
«Если представить, что у фото есть запах, какой должен быть у этого фото? Представьте... И, если среди вас есть парфманьяки, то напишите его ноты», - подписала пост Серябкина.
Свою публикацию певица сопроводила серией фотографией, сделанных в шикарном платье салатового цвета. Наряд является очень лёгким и воздушным, поэтому идеально подходит к атмосфере, в которой проводилась съёмкой.
Кадры получились очень эффектными. За непродолжительное время они собрали огромное количество лайков.
Автор: Валерия Орлова