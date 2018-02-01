Seat создаст спортивный бренд Cupra и первую машину Leon Cupra R
Seat создаст спортивное подразделение с названием Cupra, под этим логотипом будут выпускать более "прокачанные" версии стандартных моделей. Первой машиной нового бренда стал Leon Cupra R.
Испанский автопроизводитель Seat представит новое подразделение 22 февраля. Новые автомобили под свежей эмблемой мир увидит на Женевском салоне весной. Изображение бренда Cupra автопроизводитель зарегистрировал в 2017 году.
Первым носителем новой эмблемы стал Leon Cupra R, имеющий турбомотор в 310 л.с., механическую КПП с 6 передачами или роботом с 7 ступенями. Всего выпустят 799 таких автомобиля.
Испанский автопроизводитель Seat представит новое подразделение 22 февраля. Новые автомобили под свежей эмблемой мир увидит на Женевском салоне весной. Изображение бренда Cupra автопроизводитель зарегистрировал в 2017 году.
Первым носителем новой эмблемы стал Leon Cupra R, имеющий турбомотор в 310 л.с., механическую КПП с 6 передачами или роботом с 7 ступенями. Всего выпустят 799 таких автомобиля.
Автор: Северов Андрей