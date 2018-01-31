В Ленобласти систему ГЛОНАСС усилят радиотелескопом
В Ленобласти в обсерватории «Светлое» был установлен мощный 13-метровый радиотелескоп. Он призван улучшить точность работы системы ГЛОНАСС. Об этом сообщили представители Института прикладной астрономии РАН.
На данный момент конструкция радиотелескопа полностью установлена. В ближайшее время его оснастят электронным оборудованием, а первое тестирование новинки запланировано на осень 2018. Эксперты сообщили, что на его строительство было потрачено 600 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.
Радиотелескоп в Ленобласти стал третьим данного класса в «Квазаре». Отметим, что обсерватория «Светлое» находится в Приозерском районе региона.
На данный момент конструкция радиотелескопа полностью установлена. В ближайшее время его оснастят электронным оборудованием, а первое тестирование новинки запланировано на осень 2018. Эксперты сообщили, что на его строительство было потрачено 600 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.
Радиотелескоп в Ленобласти стал третьим данного класса в «Квазаре». Отметим, что обсерватория «Светлое» находится в Приозерском районе региона.
Автор: Вера Антонова