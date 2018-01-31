На MWC 2018 ожидается анонс смартфонов ASUS Zenfone 5 Series
В Барселоне в рамках предстоящей выставки Mobile World Congress (MWC) компания Asus представит смартфон ZenFone 5 Max. Отмечается, что данное мобильное устройство уже прошло сертификацию на Wi-Fi Alliance.
По документам девайс проходит под кодовым названием ASUS_X00QD. ZenFone 5 Max будет осуществлять работу под управлением операционной системы систему Android 8.0 Oreo. Предполагается, что смартфон относится к среднему классу.
В 2018 году компания Asus намерена презентовать несколько смартфонов ZenFone 5. Ранее производитель уже представил публике ZenFone Max Plus (M1). На рынке РФ новинка будет продаваться под названием ZenFone 5 Lite, ее стоимость пока не оглашается.
По документам девайс проходит под кодовым названием ASUS_X00QD. ZenFone 5 Max будет осуществлять работу под управлением операционной системы систему Android 8.0 Oreo. Предполагается, что смартфон относится к среднему классу.
В 2018 году компания Asus намерена презентовать несколько смартфонов ZenFone 5. Ранее производитель уже представил публике ZenFone Max Plus (M1). На рынке РФ новинка будет продаваться под названием ZenFone 5 Lite, ее стоимость пока не оглашается.
Автор: Валерия Орлова