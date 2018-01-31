Панин связал вред «Бригады» с русской гомофобией
Известный актер и блогер Алексей Панин, считает, что такие фильмы как «Бригада», «Жмурки» и «Бумер» только навредили обществу и не только потому, что в РФ царит гомофобная атмосфера. На эту тему артист порассуждал вслед за актером Павлом Майковым.
По словам Панина, в начале 90-х в стране был полный хаос. Тогда, выйдя из своих домов после просмотра «Бригады», подросток может взять в руки биту и отправиться разворовывать коммерческие палатки.
Панин убежден, что это проблема «гомофобного общества». По его мнению, подобные фильмы в Европе не могут нанести вред, поскольку общество имеет другие ценности.
Накануне актер Павел Майков, которому в сериале «Бригада» досталась роль Пчелкина, заявил, что этот кинофильм является преступлением перед Россией. По мнению артиста, вред заключается в том, что «мальчики хотели вырасти бандитами». На его слова ответил продюсер «Бригады» Александр Акопов, указав, что смерть Пчелы послужила зрителям уроком.
По словам Панина, в начале 90-х в стране был полный хаос. Тогда, выйдя из своих домов после просмотра «Бригады», подросток может взять в руки биту и отправиться разворовывать коммерческие палатки.
Панин убежден, что это проблема «гомофобного общества». По его мнению, подобные фильмы в Европе не могут нанести вред, поскольку общество имеет другие ценности.
Накануне актер Павел Майков, которому в сериале «Бригада» досталась роль Пчелкина, заявил, что этот кинофильм является преступлением перед Россией. По мнению артиста, вред заключается в том, что «мальчики хотели вырасти бандитами». На его слова ответил продюсер «Бригады» Александр Акопов, указав, что смерть Пчелы послужила зрителям уроком.
Автор: Валерия Орлова