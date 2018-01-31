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Samsung начал разработку комплектующих для добычи криптовалют
Корпорация Samsung взялась за разработку комплектующих для портативных устройств, которые позволят заниматься добычей криптовалют. По словам финансового аналитика, крупный производитель уже налаживает производство нужных интегральных схем.

Samsung начал разработку комплектующих для добычи криптовалют


По словам Джозефа Янга, Samsung сделал беспрецедентный шаг, взявшись за создание схем ASIC для майнинга. Южнокорейская корпорация уже демонстрировала свой интерес к криптовалюте, когда в конце 2017 года запустила ферму смартфонов Galaxy S5 (2014) под управлением специально созданной мобильной ОС. В дальнейшем этот процесс был назван менеджерами Samsung экспериментальным для проверки возможности использования старых мобильных устройств в совершенно новых целях.

Это демонстрирует, что в мире продолжается процесс по укреплению криптовалюты и ее признанию, как вполне жизнеспособной валюты. Тем не менее, в 2017 году Владимир Путин назвал криптовалюту источником рисков, которые в первую очередь станут инструментом для отмывания средств, а также для создания мошеннических схем.

Автор: Пчелкин Руслан
Вчера, 21:20
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