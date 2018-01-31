Jaguar показал на видео свой первый электрический кроссовер
Новый электрический кроссовер Jaguar I-Pace засветился на видео. Презентация модели ожидается в начале марта месяца.
Компания Jaguar опубликовала ролик, в котором показываются испытания модели, а также сообщила некоторые детали о новинке. Авто уже прошло серию тестов на севере Швеции, на закрытом от посторонних глаз полигоне. Там иногда температура воздуха достигает до -40 по Цельсию. Эксперты Jaguar говорят, что Jaguar I-Pace способен преодолевать большой путь на одном заряде даже в такую погоду.
Компания Jaguar опубликовала ролик, в котором показываются испытания модели, а также сообщила некоторые детали о новинке. Авто уже прошло серию тестов на севере Швеции, на закрытом от посторонних глаз полигоне. Там иногда температура воздуха достигает до -40 по Цельсию. Эксперты Jaguar говорят, что Jaguar I-Pace способен преодолевать большой путь на одном заряде даже в такую погоду.
Покупателям Jaguar I-Pace предложат систему быстрой зарядки батареи, при помощи которой за 45 минут можно будет увеличить запас хода на 80%. Другие технические характеристики модели пока что держатся в тайне. Прототип Jaguar I-Pace, представленный несколько лет назад в Лос-Анджелесе, имел два электромотора, суммарной мощностью 400 л.с, которые питаются от комплекта аккумуляторов, емкостью 90 кВт-ч.
Автор: Вера Антонова