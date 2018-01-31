Быстряков: Армену Джигарханяну стало трудно говорить
Владимир Быстряков, друг актера и режиссера Армена Джигарханяна, рассказал журналистам о состоянии его здоровья. По словам информатора, он чувствует себя плохо, ему трудно говорить.
«Общался с ним буквально 10 минут назад. Он себя чувствует неважно, потому что у него был небольшой перерыв между двумя больницами. Он еле говорит. Насколько я понимаю, у него незалеченная пневмония», - рассказал Быстряков.
Друг Джигарханяна добавил, что режиссер попал в больницу с сердечным приступом не после просмотра телепередачи, в которой приняла участие Виталина Цимбалюк-Романовская, о чем сообщалась ранее. «Это чисто сплетни. Он не смотрит телевизор», - добавил собеседник.
Как считает Быстряков, конфликт бывших супругов – история, которую раздули журналисты.
«Общался с ним буквально 10 минут назад. Он себя чувствует неважно, потому что у него был небольшой перерыв между двумя больницами. Он еле говорит. Насколько я понимаю, у него незалеченная пневмония», - рассказал Быстряков.
Друг Джигарханяна добавил, что режиссер попал в больницу с сердечным приступом не после просмотра телепередачи, в которой приняла участие Виталина Цимбалюк-Романовская, о чем сообщалась ранее. «Это чисто сплетни. Он не смотрит телевизор», - добавил собеседник.
Как считает Быстряков, конфликт бывших супругов – история, которую раздули журналисты.
Автор: Валерия Орлова