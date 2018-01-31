Правоохранительные организации заинтересовались деятельностью Apple
Корпорация Apple после заявлений о снижении производительности в своих смартфонах попала под прицел правоохранительных организаций нескольких стран. Представители компании признались в намеренных действиях. В ответ они пообещали выпустить новое обновление iOS и снизили цену на замену аккумуляторов, из-за которых и решились на такие действия.
Американский Минюст и Комиссия по ценным бумагам начали расследование действий корпорации Apple. Подозревается, что компания преступила нормы закона о раскрытии информации из-за сообщений о замедлении производительности смартфонов прошлых выпусков.
Сейчас дело только на самом первом уровне, изучаются лишь публичные высказывания представителей компании Apple о замедлении производительности iPhone.
Одно из признаний корпорации прозвучало в конце 2017 года. Производители iPhone признали, что внесли изменения в iOS, которые замедлили производительность устройств при выполнении сложных заданий. Это официальные лица корпорации пояснили тем, что в определённых ситуациях, например, как низкая температура окружающей среды или разряжающаяся батарея, устройству не хватает мощности.
Apple извинились за такой ход, а правоохранительные организации США, Франции и других стран начали разбираться в правомерности их действий.
Зато теперь цена на замену аккумулятора в iPhone 6 и предыдущих моделях должна снизиться на 50 долларов с 79 до 29 у.е. Также в начале 2018 года ожидается обновление iOS, которое позволит мониторить состояние аккумуляторов в вышеупомянутых гаджетах.
Американский Минюст и Комиссия по ценным бумагам начали расследование действий корпорации Apple. Подозревается, что компания преступила нормы закона о раскрытии информации из-за сообщений о замедлении производительности смартфонов прошлых выпусков.
Сейчас дело только на самом первом уровне, изучаются лишь публичные высказывания представителей компании Apple о замедлении производительности iPhone.
Одно из признаний корпорации прозвучало в конце 2017 года. Производители iPhone признали, что внесли изменения в iOS, которые замедлили производительность устройств при выполнении сложных заданий. Это официальные лица корпорации пояснили тем, что в определённых ситуациях, например, как низкая температура окружающей среды или разряжающаяся батарея, устройству не хватает мощности.
Apple извинились за такой ход, а правоохранительные организации США, Франции и других стран начали разбираться в правомерности их действий.
Зато теперь цена на замену аккумулятора в iPhone 6 и предыдущих моделях должна снизиться на 50 долларов с 79 до 29 у.е. Также в начале 2018 года ожидается обновление iOS, которое позволит мониторить состояние аккумуляторов в вышеупомянутых гаджетах.
Автор: Страхова Дарья