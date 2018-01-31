Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018
exclusive / Технологии

Правоохранительные организации заинтересовались деятельностью Apple
Корпорация Apple после заявлений о снижении производительности в своих смартфонах попала под прицел правоохранительных организаций нескольких стран. Представители компании признались в намеренных действиях. В ответ они пообещали выпустить новое обновление iOS и снизили цену на замену аккумуляторов, из-за которых и решились на такие действия.

Правоохранительные организации заинтересовались деятельностью Apple


Американский Минюст и Комиссия по ценным бумагам начали расследование действий корпорации Apple. Подозревается, что компания преступила нормы закона о раскрытии информации из-за сообщений о замедлении производительности смартфонов прошлых выпусков.
Сейчас дело только на самом первом уровне, изучаются лишь публичные высказывания представителей компании Apple о замедлении производительности iPhone.

Одно из признаний корпорации прозвучало в конце 2017 года. Производители iPhone признали, что внесли изменения в iOS, которые замедлили производительность устройств при выполнении сложных заданий. Это официальные лица корпорации пояснили тем, что в определённых ситуациях, например, как низкая температура окружающей среды или разряжающаяся батарея, устройству не хватает мощности.

Apple извинились за такой ход, а правоохранительные организации США, Франции и других стран начали разбираться в правомерности их действий.

Зато теперь цена на замену аккумулятора в iPhone 6 и предыдущих моделях должна снизиться на 50 долларов с 79 до 29 у.е. Также в начале 2018 года ожидается обновление iOS, которое позволит мониторить состояние аккумуляторов в вышеупомянутых гаджетах.

Автор: Страхова Дарья
Вчера, 22:40
Читайте также
В России на четверть сократилось количество
Центризбирком завершил приём подписей в поддержку
В Новой Москве в 2018 году откроется 6 новых
Новый владелец УВЗЛ поможет компании рассчитаться
Болельщики запросили почти 5 млн билетов на матчи
Владимир Путин принес извинения российским
В Австралии кенгуру в прыжке через дорогу сбил
Ппосле сообщения ФАН Google удалил рекламу
В Турции футболиста купили за биткоины
Минсельхоз расширил доктрину продовольственной
Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
В России производство алкоголя переведут на
Добавление комментария
Последние новости
01.02, 02:01 «Яндекс» закроет сделку с Uber до конца февраля
01.02, 01:30 В России на четверть сократилось количество поддельных
01.02, 01:00 В 2017 году количество опасных программ в Play Market
01.02, 00:30 Преемник WannaCry вирус WannaMine тайно майнит
01.02, 00:01 Honda выпустит кроссовер с названием Passport
31.01, 23:40 В Перу в поле найден металлический НЛО в виде шара
31.01, 23:20 Физики открыли новый вид ямок, заставив воду обтекать
31.01, 23:00 В NASA составили первую в мире карту глобального
31.01, 22:40 Правоохранительные организации заинтересовались
31.01, 22:34 Центризбирком завершил приём подписей в поддержку
31.01, 22:20 Учёные: В составе протозвезды HH 212 содержится
31.01, 22:00 В Сети обнаружена реклама с пылью, на которую нажмет
31.01, 21:40 Компания United Airlines пересмотрит политику после
31.01, 21:20 Samsung начал разработку комплектующих для добычи
31.01, 21:02 На MWC 2018 ожидается анонс смартфонов ASUS Zenfone 5
31.01, 20:53 В России начались продажи обновленного Cadillac Escalade
31.01, 20:44 Ученые: ДНК появилось на Земле благодаря радиации
31.01, 20:35 Карина Пронина назвала Давида Анташвили социально
31.01, 20:26 Учёные: Любовь к сахару приводит к развитию слабоумия
31.01, 20:18 Бузову сравнивают с Голлумом из "Властелина Колец"