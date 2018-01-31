Компания United Airlines пересмотрит политику после инцидента с павлином
Компания United Airlines собирается пересмотреть свою политику перевозок после инцидента с американкой. Тогда женщине не разрешили взять с собой на борт птицу, которая, по ее словам, должна был помочь ей с перелетом. Об этом пишут западные новостные издания.
По данным СМИ, United Airlines объяснили отказ тем, что птица не подходит по требованиям размера и веса. Кроме того, американка не показала нужные для перевозки птицы документы и не предупредила компанию за 48 часов до полета о том, что собирается лететь с павлином.
Авиакомпании зачастую разрешают перевозить в салоне животных для эмоциональной поддержки, но при соблюдении ряда условий. Все требуют специальные документы, а перед полетом птиц, собак и котов осматривают ветеринары в аэропорту. После того инцидента United Airlines собирается подкорректировать свои правила.
По данным СМИ, United Airlines объяснили отказ тем, что птица не подходит по требованиям размера и веса. Кроме того, американка не показала нужные для перевозки птицы документы и не предупредила компанию за 48 часов до полета о том, что собирается лететь с павлином.
Авиакомпании зачастую разрешают перевозить в салоне животных для эмоциональной поддержки, но при соблюдении ряда условий. Все требуют специальные документы, а перед полетом птиц, собак и котов осматривают ветеринары в аэропорту. После того инцидента United Airlines собирается подкорректировать свои правила.
Автор: Вера Антонова