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Новый владелец УВЗЛ поможет компании рассчитаться с долгами
Долг в 118 миллиардов рублей ООО «УВЗ-Логистик» сможет выплатить после того, как будет приобретена в рамках открытого конкурса. Ожидается, что покупателем станет «Инвест-Логистика», которая приобретет полный пакет – 100 процентов акций, пишет ИА REGNUM.

ФАС уже согласовала данную покупку, что позволяет считать покупателя полностью соответствующим критериям, необходимым для участия в торгах. Управляющая на данный момент УВЗЛ через Уралвагонзавод госкорпорация Ростех уже подготовила всю необходимую для торгов документацию, а также сформировала конкурсную комиссию.
Новый владелец УВЗЛ поможет компании рассчитаться с долгами

На российском рынке грузовых железнодорожных перевозов УВЗЛ владеет крупнейшим парком – 40 тысяч единиц вагонов. При этом три четверти из этих вагонов представлены полувагонами для перевозки навалочных грузов. Для Ростеха эта компания является непрофильной, что и является причиной намерения продать ее частникам.

При этом, понимая о том, что многие потенциальные покупатели вряд ли были бы заинтересованными взваливать на себя долговое бремя, стремясь получить лишь доступ над огромным парком вагонов, в Ростех озвучили условия продажи. Согласно этим условиям, покупатель должен был не только оплатить все долги «УВЗ-Логистик», но также и обеспечить парк работой, обладая необходимым количеством нуждающегося в перемещении груза.

Всем этим критериям соответствует наиболее вероятный покупатель – компания «Инвест-Логистика». Известно, что она владеет 18 заводами по производству щебня суммарной мощностью в 14 миллионов кубометров в год, а также собственным парком вагонов. При этом ожидается, что в случае покупки новый владелец привлечет своего стратегического партнера для погашения долга.

При этом создателем «Инвест-Логистика» является Александр Самусев, который также руководит ООО «Управляющая компания ПНК», и является генеральным директором УВЗЛ. Владельцы же компании неизвестны, так как она относится к категории непубличных акционерных обществ.

Ранее пути реанимации УВЗЛ обсуждались Ростехом с вице-премьером Дмитрием Козаком, а также руководителями профильных ведомств. Было принято решение поставить на пост генерального директора проблемной компании Александра Самусева, который не только должен был улучшить дела, но и сделать «УВЗ-Логистик» привлекательным для частных покупателей. За время правления Самусева компания смогли вернуть контроль над своим парком, заработать 600 миллионов рублей чистыми, а также выплатить полтора миллиарда рублей долга и начать вносить платежи в счет лизинга.

В 2016 году участники рынка столкнулись с нехваткой вагонов для перевозки навалочных грузов, таких как уголь, щебень и тому подобное. При этом рост тарифов был крайне быстрым, и с 800 рублей они возросли до 1700 в сутки. Прошлый генеральный директор компании УВЗЛ сдал парк в аренду на невыгодных условиях, после чего данный игрок рынка фактически перестал выполнять свою уставную деятельность. Начали формироваться задолженности, а также прекратились лизинговые выплаты. Все это привело «УВЗ-Логистик» к предбанкротному состоянию.

Автор: Роман
Вчера, 17:49
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