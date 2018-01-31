Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников
Умер Анатолий Резников, советский режиссер анимационных фильмов. Он является создателем мультфильма о коте Леопольде. Смерть культурного деятеля наступила в возрасте 77-ми лет в Германии.
Сообщается, что Резников скончался в 11 часов утра в среду, января. На центральное телевидение режиссер пришел в 1970 году. Наиболее известными его работам являются приключение о коте Леопольде по сценариям Хайта и «Раз ковбой, два ковбой».
В 1985 года Резников вошел в число лауреатов Государственной премии Советского союза за создание произведений искусства для детей.
Сообщается, что Резников скончался в 11 часов утра в среду, января. На центральное телевидение режиссер пришел в 1970 году. Наиболее известными его работам являются приключение о коте Леопольде по сценариям Хайта и «Раз ковбой, два ковбой».
В 1985 года Резников вошел в число лауреатов Государственной премии Советского союза за создание произведений искусства для детей.
Автор: Валерия Орлова