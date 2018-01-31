Во Франции самку касатки научили разговаривать
Во Франции самку касатки научили говорить, также она умеет прощаться и здороваться. О результатах обучения кита человеческой речи ученые рассказали в одном из профильных изданий.
Самка Вики способна говорить имя «Эми», считать до 3, прощаться и здороваться. Всему этому ее удалось научить благодаря усилиям тренера и постоянному повторению. Разговаривает касатка, погружая голову в воду, но оставив дыхало на поверхности, так как благодаря ему она издает звуки.
Касатки, как правило, живут группами и общаются через некоторые голосовые звуки. Они способны копировать другие звуки, и исследователи решили проверить, насколько самка сможет поддаться человеческой речи. Несмотря на успехи Вики, исследователи не уверены, что и другие касатки такие же обучаемые и смогли бы сделать подобные успехи.
Авторы проекта говорят, что в будущем они планируют обучить Вики другим словам для простого диалога.
Самка Вики способна говорить имя «Эми», считать до 3, прощаться и здороваться. Всему этому ее удалось научить благодаря усилиям тренера и постоянному повторению. Разговаривает касатка, погружая голову в воду, но оставив дыхало на поверхности, так как благодаря ему она издает звуки.
Касатки, как правило, живут группами и общаются через некоторые голосовые звуки. Они способны копировать другие звуки, и исследователи решили проверить, насколько самка сможет поддаться человеческой речи. Несмотря на успехи Вики, исследователи не уверены, что и другие касатки такие же обучаемые и смогли бы сделать подобные успехи.
Авторы проекта говорят, что в будущем они планируют обучить Вики другим словам для простого диалога.
Автор: Вера Антонова