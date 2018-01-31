Жительница Бразилии выставила на продажу девственность ради спасения семьи от голода
Девушка из Бразилии выставила на продажу свою девственность, чтобы спасти семью. Информацией об этом делится The Mirror.
Розали заявила, что ей уже предлагают около 500 тысяч евро за ее невинность и за пару месяцев, уверена бразильянка, сумма должна возрасти. 19-летняя девушка объясняет свой поступок бедностью семьи.
Всего в семье Розали семь человек – мама, два брата, три сестры и она. Дела пошли плохо 10 лет назад, когда отец ушел, оставив детей на попечении матери. На данный момент работает только старший брат, он всех и содержит. Его месячный заработок составляет около 165 евро и Розали решила помочь родственникам, продав свою девственность.
Девушка считает, что продать невинность – лучший способ ею распорядиться, и в своем решении бразильянка полностью уверена. Она уже составила список правил для потенциального «клиента», в числе которых трезвость во время близости и отсутствие ряда заболеваний, в том числе и венерических.
Ко всему прочему 19-летняя жительница Бразилии о своих намерениях родственникам пока не рассказывает. После того, как сделка состоится, девушка хочет переехать с семьей в другой город и купить дом.
Розали заявила, что ей уже предлагают около 500 тысяч евро за ее невинность и за пару месяцев, уверена бразильянка, сумма должна возрасти. 19-летняя девушка объясняет свой поступок бедностью семьи.
Всего в семье Розали семь человек – мама, два брата, три сестры и она. Дела пошли плохо 10 лет назад, когда отец ушел, оставив детей на попечении матери. На данный момент работает только старший брат, он всех и содержит. Его месячный заработок составляет около 165 евро и Розали решила помочь родственникам, продав свою девственность.
Девушка считает, что продать невинность – лучший способ ею распорядиться, и в своем решении бразильянка полностью уверена. Она уже составила список правил для потенциального «клиента», в числе которых трезвость во время близости и отсутствие ряда заболеваний, в том числе и венерических.
Ко всему прочему 19-летняя жительница Бразилии о своих намерениях родственникам пока не рассказывает. После того, как сделка состоится, девушка хочет переехать с семьей в другой город и купить дом.
Автор: Вера Антонова