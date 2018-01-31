Учёные, возможно, успешно скрестили шимпанзе и человека

Гордон Гэллап рассказал, что учёным удалось скрестить шимпанзе с человеком. Такой гибрид появился около 100 лет назад в США. Однако редакция Science Alert ставит под сомнения такое заявление.Психолог Гордон Гэллап, деятельность которого основывается на теории эволюции, подтвердил правдивость разговоров о создании существа в результате скрещивания человека и шимпанзе. Он сообщил, что такой гибрид появился на свет в 1920 году во Флориде.Исследователь рассказывает, что в яйцеклетку обезьяны подсадили человеческий сперматозоид. Хоть это пытались сделать в нескольких странах, получилось только в США. После непродолжительного существования животное усыпили по этическим соображениям.Гэллап утверждает, что эта информация стала ему известна от некого профессора, имя которого он не сообщил.Но Science Alert, описавший эту историю, считает, что нельзя полностью доверять словам психолога. Редакция поставила под сомнение возможность путем традиционного оплодотворения получить подобный результат, хотя не исключают такую возможность с использованием последних разработок генетики.Гордон Гэллап уже заявлял о себе в научном мире. В 1970 году он провел эксперимент: могут ли различные животные понять, что отражение в зеркале – это их отображение, а не другое существо. Ему удалось выяснить, что гориллы, шимпанзе, касатки и муравьи смогли справиться с задачей и поняли, что перед ними собственное изображение.