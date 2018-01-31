Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018
exclusive / Открытия

Учёные, возможно, успешно скрестили шимпанзе и человека
Гордон Гэллап рассказал, что учёным удалось скрестить шимпанзе с человеком. Такой гибрид появился около 100 лет назад в США. Однако редакция Science Alert ставит под сомнения такое заявление.

Учёные, возможно, успешно скрестили шимпанзе и человека


Психолог Гордон Гэллап, деятельность которого основывается на теории эволюции, подтвердил правдивость разговоров о создании существа в результате скрещивания человека и шимпанзе. Он сообщил, что такой гибрид появился на свет в 1920 году во Флориде.

Исследователь рассказывает, что в яйцеклетку обезьяны подсадили человеческий сперматозоид. Хоть это пытались сделать в нескольких странах, получилось только в США. После непродолжительного существования животное усыпили по этическим соображениям.

Гэллап утверждает, что эта информация стала ему известна от некого профессора, имя которого он не сообщил.Но Science Alert, описавший эту историю, считает, что нельзя полностью доверять словам психолога. Редакция поставила под сомнение возможность путем традиционного оплодотворения получить подобный результат, хотя не исключают такую возможность с использованием последних разработок генетики.

Гордон Гэллап уже заявлял о себе в научном мире. В 1970 году он провел эксперимент: могут ли различные животные понять, что отражение в зеркале – это их отображение, а не другое существо. Ему удалось выяснить, что гориллы, шимпанзе, касатки и муравьи смогли справиться с задачей и поняли, что перед ними собственное изображение.

Автор: Страхова Дарья
Вчера, 18:41
Читайте также
В России на четверть сократилось количество
Центризбирком завершил приём подписей в поддержку
В Новой Москве в 2018 году откроется 6 новых
Новый владелец УВЗЛ поможет компании рассчитаться
Болельщики запросили почти 5 млн билетов на матчи
Владимир Путин принес извинения российским
В Австралии кенгуру в прыжке через дорогу сбил
Ппосле сообщения ФАН Google удалил рекламу
В Турции футболиста купили за биткоины
Минсельхоз расширил доктрину продовольственной
Россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей
В России производство алкоголя переведут на
Добавление комментария
Последние новости
01.02, 02:01 «Яндекс» закроет сделку с Uber до конца февраля
01.02, 01:30 В России на четверть сократилось количество поддельных
01.02, 01:00 В 2017 году количество опасных программ в Play Market
01.02, 00:30 Преемник WannaCry вирус WannaMine тайно майнит
01.02, 00:01 Honda выпустит кроссовер с названием Passport
31.01, 23:40 В Перу в поле найден металлический НЛО в виде шара
31.01, 23:20 Физики открыли новый вид ямок, заставив воду обтекать
31.01, 23:00 В NASA составили первую в мире карту глобального
31.01, 22:40 Правоохранительные организации заинтересовались
31.01, 22:34 Центризбирком завершил приём подписей в поддержку
31.01, 22:20 Учёные: В составе протозвезды HH 212 содержится
31.01, 22:00 В Сети обнаружена реклама с пылью, на которую нажмет
31.01, 21:40 Компания United Airlines пересмотрит политику после
31.01, 21:20 Samsung начал разработку комплектующих для добычи
31.01, 21:02 На MWC 2018 ожидается анонс смартфонов ASUS Zenfone 5
31.01, 20:53 В России начались продажи обновленного Cadillac Escalade
31.01, 20:44 Ученые: ДНК появилось на Земле благодаря радиации
31.01, 20:35 Карина Пронина назвала Давида Анташвили социально
31.01, 20:26 Учёные: Любовь к сахару приводит к развитию слабоумия
31.01, 20:18 Бузову сравнивают с Голлумом из "Властелина Колец"