В России создадут военные компьютеры с отечественным ПО
В России создадут военные компьютеры с отечественным ПО. Об этом в среду сообщило предприятие «Алмаз-Антей».
Все работы по созданию отечественного ПК, созданного на элементарной базе российского производства, почти подошли к концу. Об этом сообщил гендиректор «Алмаз-Антея». Эксперты полностью исключили возможность постороннего влияния на работу компьютера.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» считается едва ли не самым крупным объединением российского ОПК. Начиная с 2011 года, холдинг начал занимать престижные позиции в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК. В этот список также попадают такие гиганты техномира, как: Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, Thales, EADS и другие.
Тем временем стало известно о том, что российские военные получат на вооружение уникальные «Терминаторы».
Все работы по созданию отечественного ПК, созданного на элементарной базе российского производства, почти подошли к концу. Об этом сообщил гендиректор «Алмаз-Антея». Эксперты полностью исключили возможность постороннего влияния на работу компьютера.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» считается едва ли не самым крупным объединением российского ОПК. Начиная с 2011 года, холдинг начал занимать престижные позиции в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК. В этот список также попадают такие гиганты техномира, как: Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, Thales, EADS и другие.
Тем временем стало известно о том, что российские военные получат на вооружение уникальные «Терминаторы».
Автор: Вера Антонова