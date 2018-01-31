Ученые зафиксировали снижение популяции некоторых видов жуков из-за климата
Западные эксперты провели некоторые исследования и выяснили, насколько сокращаются популяции разных видов жуков из-за изменений климата. Как оказалось, за последние 45 лет крупнейшие популяции стали меньше на 20%.
Эксперты из Университета Британской Колумбии (Ванкувер) говорят, что по меньшей мере 22 вида жуков значительно ослабли из-за потепления. Чтобы убедиться, что данная картина сохраняется в дикой природе, они использовали коллекцию насекомых из университета, состоящую из 600 тысяч экземпляров.
Тем временем было установлено, что жуки уменьшились в размерах. Ученые удивились таким данным, отметив, что никакой связи между климатом и их ростом они не видят. К примеру, убийцы улиток Scaphinotus angusticollis уменьшились за последние пару десятков лет, но у других, меньших жуков, напротив наблюдался прирост. Эксперты продолжают опыты по этой теме.
Эксперты из Университета Британской Колумбии (Ванкувер) говорят, что по меньшей мере 22 вида жуков значительно ослабли из-за потепления. Чтобы убедиться, что данная картина сохраняется в дикой природе, они использовали коллекцию насекомых из университета, состоящую из 600 тысяч экземпляров.
Тем временем было установлено, что жуки уменьшились в размерах. Ученые удивились таким данным, отметив, что никакой связи между климатом и их ростом они не видят. К примеру, убийцы улиток Scaphinotus angusticollis уменьшились за последние пару десятков лет, но у других, меньших жуков, напротив наблюдался прирост. Эксперты продолжают опыты по этой теме.
Автор: Вера Антонова