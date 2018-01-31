Компания Netflix представила трейлер фильма Данкана Джонса «Немой»
Компания Netflix представила трейлер нового фильма от режиссера Данкана Джонса «Немой». Режиссер представил новый фильм как идейного продолжателя картины «Луны 2112».
Фильм сделан в нуарной, мрачной стилистике «Бегущего по лезвию» со множеством неоновых огней. Перед зрителем предстает Берлин в 2052 году. Главный герой немой бармен Байлер не знает куда пропала его возлюбленная Наадиру. Оказывается, след девушки пропал в криминальной части города, находящейся на самом нижнем уровне. Компанию рисковому бармену составят хирурги, которые помогут ему ориентироваться в криминальном мире германской столицы.
Картина выйдет в сервисе Netflix и будет доступна его подписчикам 23 февраля.
Фильм сделан в нуарной, мрачной стилистике «Бегущего по лезвию» со множеством неоновых огней. Перед зрителем предстает Берлин в 2052 году. Главный герой немой бармен Байлер не знает куда пропала его возлюбленная Наадиру. Оказывается, след девушки пропал в криминальной части города, находящейся на самом нижнем уровне. Компанию рисковому бармену составят хирурги, которые помогут ему ориентироваться в криминальном мире германской столицы.
Картина выйдет в сервисе Netflix и будет доступна его подписчикам 23 февраля.
Автор: Северов Андрей