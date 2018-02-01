Учёные обнаружили небольшую молекулу, снижающую распространение рака
Зарубежные учёные сообщили об обнаружении ими небольшой молекулы, способной существенно снизить распространение в организме рака. Её роль заключается в регулировке экспрессии генов.
В ходе исследования специалисты выявили в раковых клетках лёгких пациентов низкий уровень молекулы микро-РНК miR-125a-5p, посредством которой можно было уничтожать малодифференцированные клетки, взаимосвязанные с высокими уровнями белка TIMP-1, являющегося маркером онкологии. Обнаруженные молекулы уменьшали уровень TIMP-1 в указанных вредоносных клетках, тем самым снижая распространение опухоли.
В здоровом теле TIMP-1 выполняет важную функцию в сбалансировании уровня выделяющихся ферментов для облегчения движения клеток в ходе размножения или заживления ран, но если организм поражён раком, свободу для передвижения получают и раковые клетки.
Когда учёные исследовали биопсию пациентов, имеющих в лёгких злокачественные новообразования, они выяснили, что выражение TIMP-1 было существенно выше в поражённых раком тканях, чем таковое в здоровых покровах. Также специалисты отметили обратную связь между высоким уровнем TIMP-1 и miR-125a-5p: можно сказать, что опухолевые клетки практически не имели miR-125a-5p.
Ранее научные сотрудники UCLA предупредили о высокой роли высокохолестериновой диеты в возникновении рака.
В ходе исследования специалисты выявили в раковых клетках лёгких пациентов низкий уровень молекулы микро-РНК miR-125a-5p, посредством которой можно было уничтожать малодифференцированные клетки, взаимосвязанные с высокими уровнями белка TIMP-1, являющегося маркером онкологии. Обнаруженные молекулы уменьшали уровень TIMP-1 в указанных вредоносных клетках, тем самым снижая распространение опухоли.
В здоровом теле TIMP-1 выполняет важную функцию в сбалансировании уровня выделяющихся ферментов для облегчения движения клеток в ходе размножения или заживления ран, но если организм поражён раком, свободу для передвижения получают и раковые клетки.
Когда учёные исследовали биопсию пациентов, имеющих в лёгких злокачественные новообразования, они выяснили, что выражение TIMP-1 было существенно выше в поражённых раком тканях, чем таковое в здоровых покровах. Также специалисты отметили обратную связь между высоким уровнем TIMP-1 и miR-125a-5p: можно сказать, что опухолевые клетки практически не имели miR-125a-5p.
Ранее научные сотрудники UCLA предупредили о высокой роли высокохолестериновой диеты в возникновении рака.
Автор: Воробьева Алина