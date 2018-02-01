Смартфон LEAGOO S9 получит уникальный дисплей Notch-Packing
Бюджетный смартфон S9 от молодой китайской компании LEAGOO получит оригинальный дисплей Notch-Packing. Профильные эксперты заявляют, что ожидаемая модель станет конкурентом для последнего поколения iPhone от «яблочного» IT-гиганта Apple.
Презентовать устройство LEAGOO S9 разработчики обещают уже в середине 2018 года. Ожидается, что модель получит ОС Android 8.1 Oreo. Смартфон оснаснят полностью безрамочным дисплеем, который будет отличаться от своего главного конкурента отсутствием так непонравившейся пользователям «брови» в верхней зоне экрана.
Ожидается, что передняя камера, динамик и кнопка включения на LEAGOO S9 расположатся в боковой панели. Здесь же появится сенсорная зона, которая будет регулировать яркость экрана и громкость. Гаджет получит камеру на 24 Мп с двойным объективом, а также датчики света и светодиодную подсветку.
Дебют новинки ожидается в начале лета. Версия с памятью на 256 Гбайт, вероятно, поступит в розницу с ценником в 720 долларов. Более точная информация о LEAGOO S9 появится ближе к презентации.
Ранее создатель анонсировал появление S9 до конца 2017 года.
Презентовать устройство LEAGOO S9 разработчики обещают уже в середине 2018 года. Ожидается, что модель получит ОС Android 8.1 Oreo. Смартфон оснаснят полностью безрамочным дисплеем, который будет отличаться от своего главного конкурента отсутствием так непонравившейся пользователям «брови» в верхней зоне экрана.
Ожидается, что передняя камера, динамик и кнопка включения на LEAGOO S9 расположатся в боковой панели. Здесь же появится сенсорная зона, которая будет регулировать яркость экрана и громкость. Гаджет получит камеру на 24 Мп с двойным объективом, а также датчики света и светодиодную подсветку.
Дебют новинки ожидается в начале лета. Версия с памятью на 256 Гбайт, вероятно, поступит в розницу с ценником в 720 долларов. Более точная информация о LEAGOO S9 появится ближе к презентации.
Ранее создатель анонсировал появление S9 до конца 2017 года.
Автор: Нина Лукашева