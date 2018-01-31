В Новой Москве в 2018 году откроется 6 новых станций метро
В Новой Москве на протяжении 2018 года откроется 6 новых станций метро. О планах расширения столичной подземки и улучшении дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал Владимир Жидкин, глава департамента, отвечающего за развитие и модернизацию новых территорий.
По словам чиновника, ожидается открытие станций «Говорово», «Филатов Луг», «Рассказовка», «Ольховая», «Прокшино» и «Столбово». Строительство этих объектов будет завершено до конца 2018 года. До 2020 года власти намерены в целом значительно улучшить ситуацию с транспортным сообщением в городе.
Появится также 9 новых маршрутов и 56 общественных остановок, а также новые велодорожки и пешеходные зоны. До 2035 года в Троицком административном округе, образованном лишь в 2012 году, появится 93 пригородных электропоезда, также запустят 24 транспортно-посадочных узла.
Жидкин отметил, что финансы на строительные работы уже выделены. Большая их часть поступила от инвесторов.
К слову, вице-мэр Москвы сообщил, что в столице должно открыться свыше 20 станций метро.
По словам чиновника, ожидается открытие станций «Говорово», «Филатов Луг», «Рассказовка», «Ольховая», «Прокшино» и «Столбово». Строительство этих объектов будет завершено до конца 2018 года. До 2020 года власти намерены в целом значительно улучшить ситуацию с транспортным сообщением в городе.
Появится также 9 новых маршрутов и 56 общественных остановок, а также новые велодорожки и пешеходные зоны. До 2035 года в Троицком административном округе, образованном лишь в 2012 году, появится 93 пригородных электропоезда, также запустят 24 транспортно-посадочных узла.
Жидкин отметил, что финансы на строительные работы уже выделены. Большая их часть поступила от инвесторов.
К слову, вице-мэр Москвы сообщил, что в столице должно открыться свыше 20 станций метро.
Автор: Нина Лукашева