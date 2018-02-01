Роуз Макгоуэн обвинила Бена Аффлека в покрывательстве Вайнштейна
Роуз Макгоуэн, написавшая книгу о домогательствах Харви Вайнштейна, обвинила Бена Аффлека в бездействии. Актер отрицает, что знал о проделках скандального продюсера.
Актриса Роуз Макгоуэн утверждает, что Бен Аффлек был тогда помощником продюсера и точно знал о его недопустимом поведении. Актер якобы не только ничего не делал, чтобы остановить его, но и покрывал.
Аффлек отвергает обвинения актрисы, он заявляет, что продюсер не общался с ним на эти темы и о действиях Макгоуэн ничего не знал. Он помнит лишь безрассудный характер Вайнштейна и что хулиганское поведение было всегда привычным для него. Ни в одном проекте он тогда с ним не сталкивался.
Актриса Роуз Макгоуэн утверждает, что Бен Аффлек был тогда помощником продюсера и точно знал о его недопустимом поведении. Актер якобы не только ничего не делал, чтобы остановить его, но и покрывал.
Аффлек отвергает обвинения актрисы, он заявляет, что продюсер не общался с ним на эти темы и о действиях Макгоуэн ничего не знал. Он помнит лишь безрассудный характер Вайнштейна и что хулиганское поведение было всегда привычным для него. Ни в одном проекте он тогда с ним не сталкивался.
Автор: Северов Андрей