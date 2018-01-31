В NASA составили первую в мире карту глобального распределения атмосферного льда
В NASA представили изготовленную космическим аппаратом IceCube карту глобального распределения атмосферного льда. Она является единственной в своём роде и крайне важна для исследования облачного льда и его роли в переменах климата на земном шаре.
Спутник NASA IceCube является миниатюрным космическим кораблём, развёрнутым с МКС весной прошлого года. В рамках программы по инновационному исследованию SBIR аппарат показал в космическом пространстве коммерческий радиометр 883-гигагерца. Высота, на которой IceCube может вымерять критические атмосферные облачные свойства льда, находится в пределах 5-15 километров.
Сотрудники NASA стали первыми, кто использовал субмиллиметровые полосы длин волн, падающие между инфракрасной и микроволновой областями электромагнитного спектра, для того чтобы ощущать ледяные облака. Учёные уверены, что созданная мини-спутником IceCube карта принесёт пользу астрономам, наблюдающим за глобальными ледяными облаками с применением технологии субмиллиметровых волн.
Ранее в NASA представили завораживающее фотоизображение облачных корабельных путей.
Спутник NASA IceCube является миниатюрным космическим кораблём, развёрнутым с МКС весной прошлого года. В рамках программы по инновационному исследованию SBIR аппарат показал в космическом пространстве коммерческий радиометр 883-гигагерца. Высота, на которой IceCube может вымерять критические атмосферные облачные свойства льда, находится в пределах 5-15 километров.
Сотрудники NASA стали первыми, кто использовал субмиллиметровые полосы длин волн, падающие между инфракрасной и микроволновой областями электромагнитного спектра, для того чтобы ощущать ледяные облака. Учёные уверены, что созданная мини-спутником IceCube карта принесёт пользу астрономам, наблюдающим за глобальными ледяными облаками с применением технологии субмиллиметровых волн.
Ранее в NASA представили завораживающее фотоизображение облачных корабельных путей.
Автор: Воробьева Алина