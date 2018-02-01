Lister выпустил 675-сильный суперкар Thunder на базе Jaguar F-Type
Возрожденный британский бренд Lister выпустил 675-сильный суперкар Thunder, построенный на базе Jaguar F-Type. Автомобиль получивший, по мнению профильных экспертов, настоящие супервозможности, способен разгоняться с места до первой 100 км/ч менее, чем за 3 секунды.
Компания Lister Cars прославилась созданием гоночных машин для «Ле-Мана», поэтому новый суперкар Thunder и не мог появиться на рынке со слабыми техническими данными. Новинка получила 675-сильный силовой агрегат, а также стильный и даже роскошный вид. Таким образом, новый автомобиль стал не только мощным, а и самым модным автомобилем, который когда-либо присутствовал в прайсе за весь период существования марки Lister.
Генерацию в 675 лошадиных сил обеспечивает 5-литровый агрегат с приводным нагнетателем. Максимальная скорость суперкара способна достигать и даже превышать заявленные создателем 320 километров в час. Автомобиль отличается от предшественника не только своими возможностями, а и эффектной внешностью.
В суперкаре существенно изменили переднюю часть кузова, добавились аэродинамические фрагменты из карбона и модная радиаторная решетка с элементами из зеленого цвета.
Компания Lister Cars прославилась созданием гоночных машин для «Ле-Мана», поэтому новый суперкар Thunder и не мог появиться на рынке со слабыми техническими данными. Новинка получила 675-сильный силовой агрегат, а также стильный и даже роскошный вид. Таким образом, новый автомобиль стал не только мощным, а и самым модным автомобилем, который когда-либо присутствовал в прайсе за весь период существования марки Lister.
Генерацию в 675 лошадиных сил обеспечивает 5-литровый агрегат с приводным нагнетателем. Максимальная скорость суперкара способна достигать и даже превышать заявленные создателем 320 километров в час. Автомобиль отличается от предшественника не только своими возможностями, а и эффектной внешностью.
В суперкаре существенно изменили переднюю часть кузова, добавились аэродинамические фрагменты из карбона и модная радиаторная решетка с элементами из зеленого цвета.
Автор: Нина Лукашева