Хэтчбек Kia cee’d нового поколения замечен на тест-драйве в серийном кузове
Новый хэтчбек Kia cee’d последнего поколения замечен вездесущими папарацци на тест-драйве в серийном кузове. Новинку решили испытать на трассах Европы. Официальная презентация модели ожидается уже через месяц на автошоу в Женеве.
Kia cee’d вывели на европейские магистрали в легком камуфляже, поэтому профильные эксперты поспешили сделать свои выводы и оценить модернизированный дизайн серийника. Судя по фото, автомобиль получил экстерьер в стиле, представленного осенью во Франкфурте, концепта ProCeed.
Новая модель, как известно, была построена на одной платформе с Hyundai i30, ее оснастят аналогичной линейкой силовых агрегатов. Базовым для хэтча станет турбированный мотор на 1,0 литр с мощностью в 120 лошадиных сил и крутящим моментом в 171 Нм. Появится также и дизель на 1,6 литра с отдачей 110 или 136 лошадиных сил в зависимости от комплектации.
Управлять новой моделью водителям предложат при помощи 6-диапазонной механической КПП или 7-ступенчатого робота DCT с двойным сцеплением. Остальные подробности откроются уже во время презентации.
Kia cee’d вывели на европейские магистрали в легком камуфляже, поэтому профильные эксперты поспешили сделать свои выводы и оценить модернизированный дизайн серийника. Судя по фото, автомобиль получил экстерьер в стиле, представленного осенью во Франкфурте, концепта ProCeed.
Новая модель, как известно, была построена на одной платформе с Hyundai i30, ее оснастят аналогичной линейкой силовых агрегатов. Базовым для хэтча станет турбированный мотор на 1,0 литр с мощностью в 120 лошадиных сил и крутящим моментом в 171 Нм. Появится также и дизель на 1,6 литра с отдачей 110 или 136 лошадиных сил в зависимости от комплектации.
Управлять новой моделью водителям предложат при помощи 6-диапазонной механической КПП или 7-ступенчатого робота DCT с двойным сцеплением. Остальные подробности откроются уже во время презентации.
Автор: Нина Лукашева