Учёные: В составе протозвезды HH 212 содержится формальдегид
Зарубежные учёные посредством расположенного в Чили мощного кластера телескопов ALMA зафиксировали выброс из горячей внутренней области протозвезды HH 212 дейтерированного формальдегида (HDCO). Данное открытие поможет лучше понять химические процессы, которые происходят в небесных телах на завершающих этапах их формирования.
HH 212 является протозвёздной системой с небольшой массой. Она расположена в 1,3 тысячи световых лет от созвездия Орион. В научном свете принято считать, что так называемый «горячий коридон», представляющий собой тёплую внутреннюю часть оболочки и окружающий протозвезду, содержит дейтерированные воду (D2O) и метанол (CH2DOH). Однако научные сотрудники исследовательской лаборатории в Индии расширили представления космологов о небесном теле HH 212, тщательно исследовав полученные ALMA данные.
Астрофизики выяснили, что замеченный ими дейтерированный формальдегид более распространён, чем метанол, и, в отличие от него, его красный пик смещён в сторону. Учёные предположили: газовая фаза HDCO активно образуется именно в центральном высокотемпературном районе HH 212.
Ранее сообщалось о выбросе погибающими звёздами в космическое пространство кремния и алюминия.
HH 212 является протозвёздной системой с небольшой массой. Она расположена в 1,3 тысячи световых лет от созвездия Орион. В научном свете принято считать, что так называемый «горячий коридон», представляющий собой тёплую внутреннюю часть оболочки и окружающий протозвезду, содержит дейтерированные воду (D2O) и метанол (CH2DOH). Однако научные сотрудники исследовательской лаборатории в Индии расширили представления космологов о небесном теле HH 212, тщательно исследовав полученные ALMA данные.
Астрофизики выяснили, что замеченный ими дейтерированный формальдегид более распространён, чем метанол, и, в отличие от него, его красный пик смещён в сторону. Учёные предположили: газовая фаза HDCO активно образуется именно в центральном высокотемпературном районе HH 212.
Ранее сообщалось о выбросе погибающими звёздами в космическое пространство кремния и алюминия.
Автор: Воробьева Алина