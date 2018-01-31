В Сети обнаружена реклама с пылью, на которую нажмет каждый пользователь
В Сети обнаружена реклама сайта объявлений с пылью, на которую нажмет каждый пользователь. Разработчики использовали для привлечения внимания весьма необычный подход.
Поверх основной картинки баннера дизайнеры поместили изображение нескольких весьма реалистичных пылинок. Вероятно, расчет базировался на том, что фолловеры, заметив такую грязь поверх рекламы на дисплее мобильного устройства, примутся убирать несуществующую пыль и случайно нажмут на рекламу. Даже если пользователь мгновенно закроет неожиданно открывшуюся страницу, количество просмотров уже возрастет.
К слову, это не первая уловка рекламщиков. Ранее к аналогичному эффекту прибег торговец кроссовками в Китае. Она разместил поверх основного изображения картинку волоса. Свой баннер продавец опубликовал в соцсети Instagram. Подписчики площадки сильно возмутились, вскоре торговца заблокировали.
Поверх основной картинки баннера дизайнеры поместили изображение нескольких весьма реалистичных пылинок. Вероятно, расчет базировался на том, что фолловеры, заметив такую грязь поверх рекламы на дисплее мобильного устройства, примутся убирать несуществующую пыль и случайно нажмут на рекламу. Даже если пользователь мгновенно закроет неожиданно открывшуюся страницу, количество просмотров уже возрастет.
К слову, это не первая уловка рекламщиков. Ранее к аналогичному эффекту прибег торговец кроссовками в Китае. Она разместил поверх основного изображения картинку волоса. Свой баннер продавец опубликовал в соцсети Instagram. Подписчики площадки сильно возмутились, вскоре торговца заблокировали.
Автор: Нина Лукашева