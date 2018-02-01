Дженнифер Лопес на пресс-конференции World of Dance появилась в очень коротком платье
Дженнифер Лопес появилась на пресс-конференции программы World of Dance в предельно сексуальном платье. Наряд от Ester Abner был очень коротким.
Дженнифер Лопес является продюсером этого танцевального шоу. 48-летняя актриса имеет отличную фигуру, которую старается показать при любой возможности. Короткое платье демонстрировало ее спортивные ноги и талию. На ногах были туфли на высоченных каблуках от Jimmy Choo. Макияж в образе актрисы подчеркивал скулы и губы.
World of Dance – танцевальное шоу, показ которого начался весной прошлого года. Продюсерами передачи являются Дерек Хаф, Дженна Деван и Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес является продюсером этого танцевального шоу. 48-летняя актриса имеет отличную фигуру, которую старается показать при любой возможности. Короткое платье демонстрировало ее спортивные ноги и талию. На ногах были туфли на высоченных каблуках от Jimmy Choo. Макияж в образе актрисы подчеркивал скулы и губы.
World of Dance – танцевальное шоу, показ которого начался весной прошлого года. Продюсерами передачи являются Дерек Хаф, Дженна Деван и Дженнифер Лопес.
Автор: Северов Андрей