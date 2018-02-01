Учёные: Дружески настроенные люди имеют одинаковую активность мозга
Научные сотрудники Дартмутского колледжа США пришли к заключению, что дружески настроенные люди имеют практически одинаковую активность мозга. Чем они дольше общаются между собой, тем выше степень этой схожести.
Американские учёные провели эксперимент, задействовав в нём людей, на протяжении долгих лет друживших и поддерживавших активную связь. Проведя анализ их мозговой деятельности, специалисты расшифровали полученные данные и составили общую картину. Вывод удивил и самих исследователей: как оказалось, активность мозга близких по духу людей обладала некоей взаимосвязью. Показатели мозговой деятельности были тем более схожи, чем крепче была дружба между респондентами и чем дольше они общались, что свидетельствует об одинаковости их взглядов и даже мыслей.
Ранее учёные рассказали о делении на подсознательном уровне людей на друзей и врагов по их лицам.
Американские учёные провели эксперимент, задействовав в нём людей, на протяжении долгих лет друживших и поддерживавших активную связь. Проведя анализ их мозговой деятельности, специалисты расшифровали полученные данные и составили общую картину. Вывод удивил и самих исследователей: как оказалось, активность мозга близких по духу людей обладала некоей взаимосвязью. Показатели мозговой деятельности были тем более схожи, чем крепче была дружба между респондентами и чем дольше они общались, что свидетельствует об одинаковости их взглядов и даже мыслей.
Ранее учёные рассказали о делении на подсознательном уровне людей на друзей и врагов по их лицам.
Автор: Воробьева Алина