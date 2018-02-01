Instagram разрешил различным компаниям делать отложенные посты
Instagram дал возможность различным компаниям и коммерческим организациям делать отложенные публикации, которые сами появятся в определенное время. Новая функция одна из первых в грядущем переходе платформы на новый API.
Этой функцией смогут воспользоваться только коммерческие организации, бизнесмены и предприятия. Эти пользователи получат раздел с названием «черновик», куда можно будет добавлять отложенный пост. Использовать такие функции для получения заработка будет запрещено, другими словами, разработчики отгородили юзеров от спама.
Разработчики заявили, что новые обновления – это «первые ласточки» грядущего перехода соцсети на новую платформу API Instagram Graph.
Этой функцией смогут воспользоваться только коммерческие организации, бизнесмены и предприятия. Эти пользователи получат раздел с названием «черновик», куда можно будет добавлять отложенный пост. Использовать такие функции для получения заработка будет запрещено, другими словами, разработчики отгородили юзеров от спама.
Разработчики заявили, что новые обновления – это «первые ласточки» грядущего перехода соцсети на новую платформу API Instagram Graph.
Автор: Северов Андрей