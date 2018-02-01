Преемник WannaCry вирус WannaMine тайно майнит криптовалюту
Преемник опасной программы WannaCry вирус WannaMine тайно майнит криптовалюту. Неожиданным является то, что он попадает в ОС абсолютно незаметно и выводит ПК из строя в кратчайшие сроки. Во время таких атак и происходят кражи криптовалюты.
Майнить электронные деньги с чужих счетов вирусу WannaMine помогает компьютерная бацилла EternalBlue. Главным признаком того, что компьютер стал объектом атаки является лишь слишком замедленная обработка данных. Пользователь ПК вначале никак не связывает ее с вирусом. При этом программисты предупреждают, что на сегодня антивирусная программа, способная бороться с подобными атаками, не изобретена.
Действие WannaMine не так радикально, как у WannaCry, однако попадая в ОС компьютера, он снижает активность, обходя полную блокировку системы, а после проникновения способен остановить любую транзакцию, той или иной корпорации, которая занимается торговлей криптовалютой. Причем на это вирусу потребуется лишь несколько дней.
Майнить электронные деньги с чужих счетов вирусу WannaMine помогает компьютерная бацилла EternalBlue. Главным признаком того, что компьютер стал объектом атаки является лишь слишком замедленная обработка данных. Пользователь ПК вначале никак не связывает ее с вирусом. При этом программисты предупреждают, что на сегодня антивирусная программа, способная бороться с подобными атаками, не изобретена.
Действие WannaMine не так радикально, как у WannaCry, однако попадая в ОС компьютера, он снижает активность, обходя полную блокировку системы, а после проникновения способен остановить любую транзакцию, той или иной корпорации, которая занимается торговлей криптовалютой. Причем на это вирусу потребуется лишь несколько дней.
Автор: Нина Лукашева