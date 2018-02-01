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Учёные создали сплав алюминия прочнее стали
Учёные из Университета в Уэст-Лафейетте Индианы (Purdue University) в США путём изменения кристаллической структуры алюминия создали сплав, прочность которого не уступает таковой стали. Полученное вещество можно применять как антикоррозийное покрытие.

Учёные создали сплав алюминия прочнее стали


Для обхода сопротивления металла исследователи прибегли к двум техникам. В соответствии с первой они применили лазер для бомбардировки сверхтонких алюминиевых плёнок частицами диоксида кремния, благодаря чему стала возможна деформация шириной в несколько десятков нанометров. Вторым способом стало использование магнетронного распыления, позволившего ввести атомы железа в кристаллическую структуру алюминия.

По словам соавтора проекта Синхана Чжана, изготовление алюминиевых сплавов, сравнимых по прочности с нержавеющей сталью, имеет огромный коммерческий потенциал. Разработчики намерены запустить созданную ими технологию в серийное производство для изготовления антикоррозийных покрытий для транспортных средств и электронных устройств.



Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о создании японскими инженерами роботизированной змеи.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 05:40
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