Учёные создали сплав алюминия прочнее стали
Учёные из Университета в Уэст-Лафейетте Индианы (Purdue University) в США путём изменения кристаллической структуры алюминия создали сплав, прочность которого не уступает таковой стали. Полученное вещество можно применять как антикоррозийное покрытие.
Для обхода сопротивления металла исследователи прибегли к двум техникам. В соответствии с первой они применили лазер для бомбардировки сверхтонких алюминиевых плёнок частицами диоксида кремния, благодаря чему стала возможна деформация шириной в несколько десятков нанометров. Вторым способом стало использование магнетронного распыления, позволившего ввести атомы железа в кристаллическую структуру алюминия.
По словам соавтора проекта Синхана Чжана, изготовление алюминиевых сплавов, сравнимых по прочности с нержавеющей сталью, имеет огромный коммерческий потенциал. Разработчики намерены запустить созданную ими технологию в серийное производство для изготовления антикоррозийных покрытий для транспортных средств и электронных устройств.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о создании японскими инженерами роботизированной змеи.
Для обхода сопротивления металла исследователи прибегли к двум техникам. В соответствии с первой они применили лазер для бомбардировки сверхтонких алюминиевых плёнок частицами диоксида кремния, благодаря чему стала возможна деформация шириной в несколько десятков нанометров. Вторым способом стало использование магнетронного распыления, позволившего ввести атомы железа в кристаллическую структуру алюминия.
По словам соавтора проекта Синхана Чжана, изготовление алюминиевых сплавов, сравнимых по прочности с нержавеющей сталью, имеет огромный коммерческий потенциал. Разработчики намерены запустить созданную ими технологию в серийное производство для изготовления антикоррозийных покрытий для транспортных средств и электронных устройств.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о создании японскими инженерами роботизированной змеи.
Автор: Воробьева Алина