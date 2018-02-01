Впервые в ЕС энергия из возобновляемых источников превысила угольную генерацию
Эксперты по изучению изменения климата из Британии и Германии сделали вывод, что в 2017 году страны ЕС произвели больше электричества из возобновляемых источников, чем от угольной генерации.
Это исследование провели центры по изучению климата Sandbag и Agora Energiewende. В опубликованном ими докладе говорится, что количество вырабатываемой энергии из биотоплива, солнца и ветра превысило генерацию на базе угля. Рост «зеленой энергии» в прошлом году составил 12 %, что равняется 679 ТВт. Самыми продуктивными оказались ветряные генераторы из Британии и ФРГ, доля биотоплива в последние годы снижается.
В 2011 году ЕС принял программу до 2030 года, в которой обязался снизить выбросы парниковых газов на 40 % в сравнении с началом 90-х годов. Для сравнения, в 1990 году в ЕС 62 % парниковых газов попадало в атмосферу из нефтяной, угольной и газовой генерации, уголь занимал львиную долю в этом процессе.
Это исследование провели центры по изучению климата Sandbag и Agora Energiewende. В опубликованном ими докладе говорится, что количество вырабатываемой энергии из биотоплива, солнца и ветра превысило генерацию на базе угля. Рост «зеленой энергии» в прошлом году составил 12 %, что равняется 679 ТВт. Самыми продуктивными оказались ветряные генераторы из Британии и ФРГ, доля биотоплива в последние годы снижается.
В 2011 году ЕС принял программу до 2030 года, в которой обязался снизить выбросы парниковых газов на 40 % в сравнении с началом 90-х годов. Для сравнения, в 1990 году в ЕС 62 % парниковых газов попадало в атмосферу из нефтяной, угольной и газовой генерации, уголь занимал львиную долю в этом процессе.
Автор: Северов Андрей