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Центризбирком завершил приём подписей в поддержку кандидатов на президентских выборах
В среду, в последний день января, в 6 часов вечера Центризбирком РФ объявил о завершении приёма подписей избирателей, пожелавших поддержать выдвижение определённого кандидата на президентские выборы. Сотрудники ЦИК приняли документы ещё 6-ти человек.

Центризбирком завершил приём подписей в поддержку кандидатов на президентских выборах


Ими оказались нынешний лидер государства Владимир Путин, представитель фракции «Партия Роста» Борис Титов, член политического блока «Яблоко» Григорий Явлинский, политик от партии «РОС» Сергей Бабурин, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и Ксения Собчак от политического блока «Гражданская инициатива».

Владимиру Путину требовались подписи в количестве 300 тысяч, остальным – втрое меньше. Право на сбор было предоставлено 15 потенциальным кандидатам. Двое из них, которые не нуждались в прохождении данной процедуры из-за выдвижения от парламентских партий, Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) уже зарегистрированы.

По завершении сбора «автографов» сотрудники ЦИК из-за просьб корреспондентов на камеру закрывали дверь центрального входа в здание три раза. В течение 9 последующих дней по результатам проверки подписей будет составляться окончательный перечень кандидатов в президенты, которых пока насчитывается 8 человек.

Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об отказе Романа Худякова принимать участие в выборах.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 22:34
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