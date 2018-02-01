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Алёна Водонаева поделилась в Instagram детскими и юношескими снимками
Алёна Водонаева поделилась с подписчиками Instagram архивными снимками, на которых она запечатлена в детстве и юношестве. Этим экс-участница «Дома-2» решила раз и навсегда закрыть вопрос об изменении лица и, в частности, губ, с помощью хирургических вмешательств.

Алёна Водонаева поделилась в Instagram детскими и юношескими снимками


Поклонники тут же принялись обсуждать природную красоту Алёны Водонаевой, отмечая, что на юношеских фотографиях телеведущая выглядит практически так же, как и сегодня, в свои 35 лет. Детские кадры умилили фолловеров, им понравились правильные черты лица изображённой на чёрно-белых снимках девочки, которая, выросши, стала знаменитой на всю страну.

Алёна Водонаева поделилась в Instagram детскими и юношескими снимками


Между тем Алёна Водонаева не скрывает информацию о том, что прибегает к косметологическим процедурам и так называемым «уколам красоты», но делает это осторожно и в меру, не уродуясь до неузнаваемости.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 08:24
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