Ученые: Употребление молока и говядины может вызвать ревматоидный артрит
Американские ученые выяснили, что употребление молока и говядины может вызвать ревматоидный артрит. Причина кроется в бактериях, живущих в молочных продуктах, которые могут также стать причиной болезнь Крона.
Бактерия Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis может негативно повлиять на генетически предрасположенных к ревматоидному артриту людей. Также эти бактерии выявили в говядине, они способны запустить начало болезни.
Употребление молока и говядины повышает риск заболевания болезнью Крона. Ученые выяснили, что есть на генетическом уровне предрасположенные к данным заболеваниям люди, которых лечат одинаковыми иммуносупрессорами. Возможно, в будущем таким людям будут советовать убрать из рациона эти продукты.
Бактерия Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis может негативно повлиять на генетически предрасположенных к ревматоидному артриту людей. Также эти бактерии выявили в говядине, они способны запустить начало болезни.
Употребление молока и говядины повышает риск заболевания болезнью Крона. Ученые выяснили, что есть на генетическом уровне предрасположенные к данным заболеваниям люди, которых лечат одинаковыми иммуносупрессорами. Возможно, в будущем таким людям будут советовать убрать из рациона эти продукты.
Автор: Северов Андрей