Учёные получили наиболее чёткое изображение тёмной туманности Волка
Астрономам удалось получить наиболее детальное на сегодняшний день изображения облака, получившего в науке название Lupus 3. Оно расположено примерно в 600 световых годах от Земли. Облако представляет собой так называемую тёмную туманность, в которой горячие звезды появляются на свет из конденсирующихся масс пыли и газа.
Туманность является гигантским скоплением газа и пыли в космическом пространстве, иногда она простирается на сотни световых лет. Тёмный их вид иногда настолько плотный, что поглощается видимый свет, который распространяется внутри. Самыми знаменитыми туманностями являются «Большой Провал» и «Угольной Мешок».
Lupus 3 расположено в созвездии Скорпиона, она обладает неправильной формой и по очертаниям напоминает змею. Она представляет собой область активного звездообразования, которая содержит огромное количество протосветил. В зонах повышенной плотности из-за внешнего влияния происходит гравитационное сжатие, а как следствие растут давление и температура. В результате появляются протозвзеды.
Новый снимок удалось получить за счет обзорного телескопа VLT Survey и 2,2-метрового телескопа MPG/ESO обсерватории, расположенного в Чили. В центре изображения можно увидеть две голубые молодые звезды. По мере их развития интенсивный ветер и излучение расчищали окружающее пространство от пыли и газа.
По словам ученых, физика туманностей важна для понимания протекающих процессов рождения звезд. Предполагается, что свыше 4 миллиардов лет назад Солнце появилось в области аналогичного типа.
Туманность является гигантским скоплением газа и пыли в космическом пространстве, иногда она простирается на сотни световых лет. Тёмный их вид иногда настолько плотный, что поглощается видимый свет, который распространяется внутри. Самыми знаменитыми туманностями являются «Большой Провал» и «Угольной Мешок».
Lupus 3 расположено в созвездии Скорпиона, она обладает неправильной формой и по очертаниям напоминает змею. Она представляет собой область активного звездообразования, которая содержит огромное количество протосветил. В зонах повышенной плотности из-за внешнего влияния происходит гравитационное сжатие, а как следствие растут давление и температура. В результате появляются протозвзеды.
Новый снимок удалось получить за счет обзорного телескопа VLT Survey и 2,2-метрового телескопа MPG/ESO обсерватории, расположенного в Чили. В центре изображения можно увидеть две голубые молодые звезды. По мере их развития интенсивный ветер и излучение расчищали окружающее пространство от пыли и газа.
По словам ученых, физика туманностей важна для понимания протекающих процессов рождения звезд. Предполагается, что свыше 4 миллиардов лет назад Солнце появилось в области аналогичного типа.
Автор: Валерия Орлова