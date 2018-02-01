Samsung выпустит первый складной смартфон Galaxy X к концу 2018 года
В конце 2018 года на рынке появятся первые смартфоны Samsung, имеющие складывающиеся экраны. Компания держит в секрете свои разработки, при раскрытии нового гаджета два раздельных экрана соединяются в один.
В отчёте за четвёртый квартал 2017 года указано о планах южнокорейского производителя. В тексте документа сообщается о предстоящем выпуске новых продуктов, обладающих передовой технологией. Речь, в частности, идёт о складывающихся смартфонах, имеющих два OLED-дисплея. Издание ZDNet информирует, что южнокорейская компания планирует закрепиться на рынке также благодаря Galaxy S9, его представят на выставке MWC в Барселоне, она ожидается в конце февраля. Закрытая презентация засекреченного складного смартфона уже проведена, она состоялось в рамках выставки CES 2018.
Посетители мероприятия отметили, что инженеры Samsung создали модельный ряд концептуальных устройств, имеющих различные механизмы, они обеспечивают разгибание сдвоенного дисплея девайса. Складывающийся смартфон получил наименование Galaxy X. Экран аппарата может сгибаться в обоих направлениях, его AMOLED-панель можно растягивать на 12 мм без риска повредить её.
В отчёте за четвёртый квартал 2017 года указано о планах южнокорейского производителя. В тексте документа сообщается о предстоящем выпуске новых продуктов, обладающих передовой технологией. Речь, в частности, идёт о складывающихся смартфонах, имеющих два OLED-дисплея. Издание ZDNet информирует, что южнокорейская компания планирует закрепиться на рынке также благодаря Galaxy S9, его представят на выставке MWC в Барселоне, она ожидается в конце февраля. Закрытая презентация засекреченного складного смартфона уже проведена, она состоялось в рамках выставки CES 2018.
Посетители мероприятия отметили, что инженеры Samsung создали модельный ряд концептуальных устройств, имеющих различные механизмы, они обеспечивают разгибание сдвоенного дисплея девайса. Складывающийся смартфон получил наименование Galaxy X. Экран аппарата может сгибаться в обоих направлениях, его AMOLED-панель можно растягивать на 12 мм без риска повредить её.
Автор: Семен Зайцев