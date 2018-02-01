УАЗ весной выпустит юбилейную версию УАЗ «Буханка»
Представители УАЗ анонсирование появление новой специальной версии легендарного УАЗ-450, известного как «Буханка». В этом году модель отмечает 60-летний юбилей.
В конце января 1958 году на мощностях Ульяновского автозавода стартовало производство УАЗ-450. Модель представляла собой полноприводный рамный фургон, имеющий компоновку автобуса.
Компания решила выпустить спецверсию легендарной «Буханки», которая, скорее всего, поступит на рынок в ограниченном количестве. Все подробности об этой модели сотрудники автопредприятия пообещали раскрыть ближе к весне.
Эксперты предполагают, что новый УАЗ-450 обзаведется иным оформлением экстерьера. При этом не стоит ждать каких-то серьёзных изменений в опционном наполнении транспортного средства, ведь представители завода уже не раз говорили, что не будут уделять время серьёзной модернизации «Буханки». Несмотря на это, несколько лет назад автомобиль получит новую природную панель и функцию подогрева передних сидений.
В минувшем году УАЗ произвел специальную версию «Буханки», предназначенную для скейтбордистов. Транспортное средство наделили дополнительным оборудованием, необходимым тем, кто увлекается вышеназванным видом спорта.
В конце января 1958 году на мощностях Ульяновского автозавода стартовало производство УАЗ-450. Модель представляла собой полноприводный рамный фургон, имеющий компоновку автобуса.
Компания решила выпустить спецверсию легендарной «Буханки», которая, скорее всего, поступит на рынок в ограниченном количестве. Все подробности об этой модели сотрудники автопредприятия пообещали раскрыть ближе к весне.
Эксперты предполагают, что новый УАЗ-450 обзаведется иным оформлением экстерьера. При этом не стоит ждать каких-то серьёзных изменений в опционном наполнении транспортного средства, ведь представители завода уже не раз говорили, что не будут уделять время серьёзной модернизации «Буханки». Несмотря на это, несколько лет назад автомобиль получит новую природную панель и функцию подогрева передних сидений.
В минувшем году УАЗ произвел специальную версию «Буханки», предназначенную для скейтбордистов. Транспортное средство наделили дополнительным оборудованием, необходимым тем, кто увлекается вышеназванным видом спорта.
Автор: Валерия Орлова