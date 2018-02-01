Дима Билан снова порадовал поклонниц эротическими снимками с отдыха
Известный певец и наставник в шоу «Голос» Дима Билан продолжает радовать своих поклонниц пикантными фотографиями. Уже несколько недель артист находится на отдыхе в теплых краях. Все снимки он публикует в своём профиле в социальной сети Instagram.
Судя по фотографиям, Билан находится в отличной физической форме, он не набрал килограммов за новогодние каникулы. На данный момент неизвестно, с кем исполнитель проводит отпуск, однако поклонники уже успели предположить, что его сопровождает новая девушка.
К слову, в ходе недавнего интервью Дима Билан признался, что ему нравится внезапно срываться в отпуск с девушками. Для этого певцу приходится отменять важные концерты. «Моим самым безумным поступком было то, что мне удалось уговорить директора и продюсера отметить несколько высокооплачиваемых концертов за границей, а в это время я отправился на ГОА со своей возлюбленной», - рассказал артист. В связи с этим, не исключается, что Билан и сейчас не проводит отпуск в одиночестве.
Судя по фотографиям, Билан находится в отличной физической форме, он не набрал килограммов за новогодние каникулы. На данный момент неизвестно, с кем исполнитель проводит отпуск, однако поклонники уже успели предположить, что его сопровождает новая девушка.
К слову, в ходе недавнего интервью Дима Билан признался, что ему нравится внезапно срываться в отпуск с девушками. Для этого певцу приходится отменять важные концерты. «Моим самым безумным поступком было то, что мне удалось уговорить директора и продюсера отметить несколько высокооплачиваемых концертов за границей, а в это время я отправился на ГОА со своей возлюбленной», - рассказал артист. В связи с этим, не исключается, что Билан и сейчас не проводит отпуск в одиночестве.
Автор: Валерия Орлова