NASA поделилось панорамным видео с поверхности Марса
Сотрудники NASA поделились видео, сделанным из панорамных фотоснимков поверхности Марса. Кадры получены от марсохода III поколения Curiosity, отправленного на Красную планету около 6 лет назад.
На видеозаписи представлены дюны, камни и иные объекты Марса. Закадровый голос повествует о том, с какого места стартовал Curiosity, каков был его дальнейший маршрут. Для удобства исследователей цвета на фото специалисты откорректировали, добавив яркости и насыщенности.
Ровер Curiosity находится на Красной планете уже почти 2 тысячи марсианских суток (они на 40 минут длиннее земных). За указанный временной отрезок аппарат прошел свыше 18 км. На днях связь с ним прервалась, и учёные NASA стали подозревать выход марсохода из строя.
На видеозаписи представлены дюны, камни и иные объекты Марса. Закадровый голос повествует о том, с какого места стартовал Curiosity, каков был его дальнейший маршрут. Для удобства исследователей цвета на фото специалисты откорректировали, добавив яркости и насыщенности.
Ровер Curiosity находится на Красной планете уже почти 2 тысячи марсианских суток (они на 40 минут длиннее земных). За указанный временной отрезок аппарат прошел свыше 18 км. На днях связь с ним прервалась, и учёные NASA стали подозревать выход марсохода из строя.
Автор: Воробьева Алина