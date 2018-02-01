FAW выводит на рынок клон немецкого Volkswagen Jetta в лице седана Junpai A50
Компания FAW начала производство компактного седана Junpai A50, машина имеет дизайн модели Jetta, выпускаемой западногерманским концерном Volkswagen. Новинка предложена в дилерских сетях за 63-68 тыс. юаней (534-600 тысяч рублей).
Китайский производитель начал прием заказов на новый автомобиль, он построен на платформе Jetta второго поколения. Эксперты отмечают дизайн седана, выполненного в стиле оригинала. Инженеры используют узлы и агрегаты, производимые немецким концерном, на легальной основе. Согласно ранее заключенного контракта, компания является официальным партнёром западногерманского производителя в Китае. Машина имеет длину 4500 мм, ширину – 1750 мм, высоту - 1496 мм, при колесной базе 2600 мм. Под капотом седана Junpai A50 установлен 1,5-литровый мотор, вырабатывающий в максимуме 109 л. с., он сопряжен с 5-ступенчатой МКПП.
Позднее начнут выпуск версии с турбомотором объем 1,0 л, его укомплектуют роботизированной КПП. В список стандартных опций входят: кнопка запуска мотора без ключа, видеокамера заднего вида, панорамный люк с электроприводом, система стабилизации и мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном.
Китайский производитель начал прием заказов на новый автомобиль, он построен на платформе Jetta второго поколения. Эксперты отмечают дизайн седана, выполненного в стиле оригинала. Инженеры используют узлы и агрегаты, производимые немецким концерном, на легальной основе. Согласно ранее заключенного контракта, компания является официальным партнёром западногерманского производителя в Китае. Машина имеет длину 4500 мм, ширину – 1750 мм, высоту - 1496 мм, при колесной базе 2600 мм. Под капотом седана Junpai A50 установлен 1,5-литровый мотор, вырабатывающий в максимуме 109 л. с., он сопряжен с 5-ступенчатой МКПП.
Позднее начнут выпуск версии с турбомотором объем 1,0 л, его укомплектуют роботизированной КПП. В список стандартных опций входят: кнопка запуска мотора без ключа, видеокамера заднего вида, панорамный люк с электроприводом, система стабилизации и мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном.
Автор: Семен Зайцев