Дмитрий Тарасов прыгал со сцены в толпу друзей на своем венчании
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов на праздновании, по случаю венчания с новой невестой, неадекватно себя вел. Фанаты знаменитости сейчас активно обсуждают произошедшее.
Событие произошло на праздновании венчания с моделью Анастасией Костенко. На видео Дмитрий Тарасов просит своих друзей выстроиться таким образом, чтобы поймать его, затем разгоняется на сцене и прыгает им на руки. Злые языки утверждают, что футболист перебрал с алкоголем и не стал сдерживать себя в дальнейших действиях.
Комментаторы в Сети тоже заподозрили сильное опьянение у Тарасова. Его поведение вызвало у них по меньшей мере удивление.
Событие произошло на праздновании венчания с моделью Анастасией Костенко. На видео Дмитрий Тарасов просит своих друзей выстроиться таким образом, чтобы поймать его, затем разгоняется на сцене и прыгает им на руки. Злые языки утверждают, что футболист перебрал с алкоголем и не стал сдерживать себя в дальнейших действиях.
Комментаторы в Сети тоже заподозрили сильное опьянение у Тарасова. Его поведение вызвало у них по меньшей мере удивление.
Автор: Северов Андрей