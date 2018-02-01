Уфологи: На обратной стороне Луны замечен НЛО
На обратной стороны Луны был замечен НЛО, в связи с этим уфологи считают, что контакт с инопланетянами успешно состоялся. Соответствующие видеодоказательства обнародованы на YouTube.
Как известно, Луна представляет собой естественный спутник Земли, где уже однажды уже побывал человек. Несмотря на это, космическое тело скрывает множество тайн и гипотез. Недавно специалисты в области уфологии высказались на тему того, что США и Россия скрывает контакт с представителями инопланетного разума, ведь на обратной стороне Луны много лет назад был обнаружен корабль пришельцев.
Недавно на видеохостинге YouTube был обнародована запись, в которой продемонстрировано, что РФ и Штаты обнаружили еще в 1960-е годы, однако с тех пор сведения скрываются. Специалисты утверждают, когда человек смотри на Луну, то видит одну только лишь сторону, э это только 60% поверхности. Особенность спутника вызвана тем, что его вращение вокруг Земли и собственной оси является полностью синхронизированным.
Сам факт реального существования темной стороны Луны постоянно провоцирует появление новых теорий о существовании инопланетян, скрывающихся от исследователей.
Как известно, Луна представляет собой естественный спутник Земли, где уже однажды уже побывал человек. Несмотря на это, космическое тело скрывает множество тайн и гипотез. Недавно специалисты в области уфологии высказались на тему того, что США и Россия скрывает контакт с представителями инопланетного разума, ведь на обратной стороне Луны много лет назад был обнаружен корабль пришельцев.
Недавно на видеохостинге YouTube был обнародована запись, в которой продемонстрировано, что РФ и Штаты обнаружили еще в 1960-е годы, однако с тех пор сведения скрываются. Специалисты утверждают, когда человек смотри на Луну, то видит одну только лишь сторону, э это только 60% поверхности. Особенность спутника вызвана тем, что его вращение вокруг Земли и собственной оси является полностью синхронизированным.
Сам факт реального существования темной стороны Луны постоянно провоцирует появление новых теорий о существовании инопланетян, скрывающихся от исследователей.
Автор: Валерия Орлова